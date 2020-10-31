الحضري يتلقى عرضًا لتدريب حراس مرمى الوداد المغربي

تلقى عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، عرضًا لتولى تدريب حراس مرمى فريق الوداد المغربى، خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن السد العالى ابتعد عن ممارسة لعبة كرة القدم فى الفترة الأخيرة، وأعرب عن أمنيته بالعمل فى مجال التدريب، وكانت أبرز أحلامه تدريب حراس مرمى الفراعنة فى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى، وكان يعد من أبرز المرشحين للمنصب، قبل أن يتولاه أيمن طاهر.

وقام المغربى يونس واركانى، الصديق المشترك لسعيد الناصرى رئيس نادى الوداد، والحضرى، بعرض الأمر على السد العالى، وقام بحلقة الوصل بين الطرفين، ومحاولة تقريب وجهات النظر لتحديد الشروط والبنود التى سيتم الاتفاق عليها فى التعاقد، قبل التطرق للدخول فى مفاوضات رسمية بين الطرفين.

وحفر عصام الحضرى، صاحب الـ48 عاماً، اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، قدم الحضرى مستوى رائع فى كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا، خاصًة فى مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى.