الرئيس السيسى يواصل التحذير: عدم الاستقرار مدمر للدولة والمستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم البدء في تطوير أحد المتاحف في عام 2010 وتوقف العمل فيه نتيجة أحداث عام 2011، متابعا: "هذه الفكرة علينا التأكيد عليها.. الفكرة مش معناها إساءة لأحد.. أي فعل الناس هتعمله له تكلفة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات والمتاحف الجديدة فى مدينة شرم الشيخ: "أحداث عام 2011 كان لها تأثير كبير على قطاع الآثار والأمر لا يتوقف على وقف العمل في التطوير فقط.. وممكن يكون فيه فقد لآثار وتهريب كبير وده مش وقته للكلام ولكن عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة.. بكرر الكلام كتير وهفضل اكرره.. لمصر ولغير مصر.. نتائج عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها".