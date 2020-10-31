الرئيس السيسى يفتتح فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر فى محافظة جنوب سيناء، وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة. وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم.

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