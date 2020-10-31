قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر وبنك أبو ظبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و٤٩٠ مليون دولار أمريكي والموقعة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٠. وكان مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في ١٨ أغسطس ٢٠٢٠. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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