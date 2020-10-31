السيسي: عدم استقرار الدولة بعد 2011 تسبب في فقد وتهريب في قطاع الآثار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قطاع الآثار في مصر شهد بعض الفقد والتدمير وعمليات التهريب، وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الدولة خلال 2011.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح جامعة الملك سليمان وعدد من المشروعات الكبرى، أن هناك العديد من القطاعات الأخرى تعرضت للتدمير خلال تلك الفترة، منها الاقتصاد، حيث توقفت العشرات من الشركات، بالإضافة لجلب الإرهاب للدولة.
وأشار إلى أنه خلال 2011 تم تدمير 75 كنيسة، إلا أن الدولة المصرية أعادت بناءها لأن هذا لا يليق.
وشدد الرئيس السيسي على أن تلافي الآثار التدميرية لعدم الاستقرار استغرق ١٠ سنوات في قطاع الآثار فقط، مشيرا إلى أن "عدم الاستقرار يعني ضياع الدولة، ولا أقصد الإساءة لأحد، ولكن أقصد أن كل فعل يكون له تكلفة كبيرة للغاية".
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