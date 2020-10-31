مدبولي يصل العراق للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين

وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.
وتعد هذه أول زيارة رسمية لمسئول مصري رفيع، حيث سيعقد مع نظيره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وانطلقت أعمال الجلسة التحضيرية الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزير التجارة علاء الجبوري في بغداد، أمس الجمعة، تمهيدًا للأعمال الختامية للجنة العليا برئاسة رئيسَي الوزراء في البلدين اليوم، السبت، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية.
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