13 اتفاقية بين القاهرة وبغداد.. العراق تكشف عن مجالات تعاون جديدة مع مصر

بدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم، السبت، زيارة رسمية إلى بغداد على رأس وفد وزاري كبير ليترأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك.

وذكرت مصادر حكومية في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء المصري سيجري سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما سيرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك على مستوى رئيسي وزراء العراق ومصر.

ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

وكان وفد من الخبراء في كلا البلدين قد أنهى أمس سلسلة اجتماعات للتهيئة لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة وإبرام سلسلة اتفاقيات وَمذكرات تفاهم بين البلدين.