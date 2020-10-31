عضو مجلس الشيوخ لـ دوت الخليج : التعدد الفكرى والحوار الجاد أهم أسباب تقدم الدول

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التعدد الفكرى، والأيديولوجى هو أحد أهم أسباب تقدم الدول، مؤكداً أن التنوع لابد أن يحدث من خلال الحوار والنقاش، وهو ما يحدث بالفعل فى تنسيقية شباب الأحزاب.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم السبت، أن الحوار استطاع كسر الجليد بين الأيدلوجيات المختلفة وخلق مساحات من التوافق داخل التنسقية، فضلا عن أنه أحدث تقاربًا بين الجميع، وخاصة على المستوى الإنسانى مع الاحتفاظ بالتمايز الفكرى. وأكد فريد أن هذا الحوار رغم اختلاف الأيدلوجيات هو سياسة ونهج أى دولة متقدمة بها تعددية سياسية، موضحا أن كل الطيف السياسى الواسع عندما يتحاور ويتناقش يخرج بقوة دافعة للتطور. وبشأن أجندته تحت قبة الشيوخ، قال فريد: سنعد ما نراه مناسبا، ولدينا أولويات على رأسها عدد من المبادىء العامة بمجرد بلورتها سيتم الإعلان عنها.

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