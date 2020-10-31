عاجل.. السيسى: صرفنا 700 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال 6 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك كمية من المياه "صرف زراعى وصحى" كانت تلقى فى بحيرة المنزلة ثم البحر، مضيفًا: "بدلا من إلقائها فى البحر فكرنا فى أعمال صناعية للمرور بهذه المياه من غرب إلى شرق القناة، وعمل محطة بحر البقر"، لافتًا إلى أن تكلفة المحطة تصل إلى 18 مليار جنيه.





وأضاف السيسى، خلال حفل افتتاح جامعة الملك سلمان، وعددا من المشروعات بالمحافظات، اليوم السبت: "أى مشروع كلمة بتتقال، وجنبه إجراءات كتير بتتعمل عشان المشروع يتنفذ، وهناك مطالب وبنشوف المطالب دى هنلبيها ولو كده بنعمل المشروع"، منوهًا إلى أن محطة المعالجة ببحر البقر شارفت على الانتهاء وبعدها سيتم افتتاح أكبر معالجة مياه فى العالم. وأكد أن الدولة تعمل على الاستفادة من المياه وخلق تجمعات عمرانية جديدة فى سيناء، وما أنفق على تنمية سيناء خلال الست سنوات الماضية من 600 إلى 700 مليار جنيه. وتابع: "كل مطالب التنمية فى سيناء يتم الإنفاق عليها لتحقيق الأهداف ليكون هناك حياة فيها، وهو ما يكلف الدولة الكثير لأن الدولة تدخل على أراض خام".

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