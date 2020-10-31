قبل انطلاق اللجنة المشتركة.. مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء فى العراق

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وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أجريت مراسم استقبال رسمية لـ مدبولى، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بعد قليل، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين.
كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى، كما يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.
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