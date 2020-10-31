الشعب الجمهورى: «اختار الصح» حققت نجاحا كبيرا فى المرحلة الأولى للانتخابات

تنطلق انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب يومى 7، 8 نوفمبر المقبل، فى 13 محافظة هى: " القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وواصل حزب الشعب الجمهورى، إطلاق مبادرته "لو عايز تغير اتغير.. اختار الصح"، لحث المواطنين فى كل المحافظات على المشاركة الإيجابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال الحزب، فيى بيان له اليوم، إن مبادرته حققت نجاحا كبيرا فى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات، وساعدت بشكل كبير على تحفيز المواطنين بالنزول والمشاركة، ما يؤكد وعى الشعب المصرى وتداركه لأهمية الانتخابات البرلمانية والمشاركة بها لاختيار من يمثلهم فى أهم جهة رقابية وتشريعية فى البلاد.

وأضاف: "أن الهدف خلال الأيام الجارية، هو استمرار العمل على الأرض فى الشارع من خلال الأمانات المختلفة وكوادر وشباب الحزب، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية، والتأكيد على اختيار مرشحين يكونوا قادرين على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم فى البرلمان القادم، وهو ما يتطلب نزول المواطنين بكثافة للمشاركة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020".

ووجه الحزب التحية لكل المواطنين وحرصهم الدؤوب على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الأولى، وضرب أروع الأمثلة بتواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من مختلف الأعمار الشباب والسيدات والشيوخ، وذوى الاحتياجات الخاصة، ما يؤكد حرص الشعب المصرى على المشاركة فى حقوقه السياسية التى كفلها الدستور له.

ودعا حزب الشعب الجمهورى المواطنين فى محافظات المرحلة الثانية للنزول والمشاركة والتواجد بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية، ووجود برلمان يكون قادر على تلبية طموحات الشعب المصرى.

وأكد الحزب استمرار غرفة العمليات المركزية لمتابعة ورصد الانتخابات البرلمانية فى محافظات المرحلة الثانية، على غرار ما حدث فى المرحلة الأولى لمتابعة كل المستجدات فى العملية الانتخابية، وإصدار تقارير مستمرة لكل وسائل الإعلام خلال أيام الاقتراع ترصد مسار العملية الانتخابية، من خلال التواصل مع أمانات الحزب فى محافظات المرحلة الثانية.