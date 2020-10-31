التضامن: إنقاذ طفل معاق بالإسكندرية ونقله لدار رعاية

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وأوضحت أنه تبين أن الطفل يدعى "أ.م" يبلغ من العمر 17 عاما، ويعانى من تأخر عقلى، ودائم الهروب من المنزل، بسبب تعدى الأب عليه وعدم قدرته على الإنفاق.
وأضافت، فى بيان لها اليوم، أنه بالتنسيق مع الفريق المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية، وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبى عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة، وجار التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.
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