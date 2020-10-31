عاجل.. السيسى يفتتح طريق رأس النقب ومطار البردويل بجنوب سيناء

كما افتتح الرئيس أيضا مطار البردويل الدولى، ومحطة تحلية المياه فى العريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور، والتجمع البدوى بأبو رصاصة، والتجمع البدوى بمنطقة النثيلة، عبر الفيديو كونفرانس على هامش افتتاحه جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء.

وقال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يتم تنفيذ وتطوير 47 جامعة ومدرسة ومعهد فى سيناء.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال افتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس السيسى، أن جامعة الملك سلمان الدولية تضم 8 كليات بمدينة الطور على مساحة 355 فدانا.