بدء صرف معاشات نوفمبر غدا.. والتضامن: اتخذنا إجراءات مشددة لمنع تفشى كورونا

وصرح محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، بأنه بناء على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك، يبدأ غدا تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا، أو من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزى.

وأضاف عشماوى أنه تم إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين، خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أنه تم إصدار توجيهات وتعليمات إلى جميع مديرى وموظفى الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك، وذلك حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، مناشدًا العملاء فى الوقت ذاته بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات، وكذلك الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم.

وتنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000جنيه، يومى الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.