السيسى يجرى جولة تفقدية فى جامعة الملك سلمان الدولية

جاء ذلك بمرافقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، ووزير التعليم العالى خالد عبد الغفار.

وشهد الرئيس السيسى، اليوم، افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وعدد من المشروعات القومية بالمحافظات.