رئيس أركان حرب القوات المسلحة يغادر إلى السودان

غادر القاهرة صباح اليوم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متجهاً إلى العاصمة السودانية " الخرطوم " فى زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات التخصصية .

وكان فى إستقبال الفريق / محمد فريد لدى وصوله الفريق أول ركن / محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية وإستعراض لحرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة السودان .

ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى ، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .