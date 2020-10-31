الرئيس السيسى: الاستقرار يساعدنا على تجاوز الصعوبات واكمال مسيرتنا التنموية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحقيق الامن الاستقرار فى مصر يساعدنا على تجاوز أي تحديات والتغلب على أى صعوبات، واكمال مسيرتنا التنموية فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار يدمر الدول ومستقبلها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في مداخلة تعقيبا على وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خلال افتتاح 3 متاحف أثرية اليوم السبت - إنه فى عام 2011 توقف العمل فى استكمال هذه المتاحف فى 3 محافظات مختلفة نظرا لان البلاد كانت تمر بحالة من عدم الاستقرار، بالاضافة إلى أن عدم الاستقرار هذا أدى أيضا إلى تهريب عدد كبير من الآثار، والاعتداء على عدد من المنشآت والمتاحف والكنائس .