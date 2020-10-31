أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحقيق الامن الاستقرار فى مصر يساعدنا على تجاوز أي تحديات والتغلب على أى صعوبات، واكمال مسيرتنا التنموية فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار يدمر الدول ومستقبلها.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في مداخلة تعقيبا على وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خلال افتتاح 3 متاحف أثرية اليوم السبت - إنه فى عام 2011 توقف العمل فى استكمال هذه المتاحف فى 3 محافظات مختلفة نظرا لان البلاد كانت تمر بحالة من عدم الاستقرار، بالاضافة إلى أن عدم الاستقرار هذا أدى أيضا إلى تهريب عدد كبير من الآثار، والاعتداء على عدد من المنشآت والمتاحف والكنائس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: الاستقرار يساعدنا على تجاوز الصعوبات واكمال مسيرتنا التنموية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.