السيسي يشهد افتتاح عدة مشروعات بسيناء.. منها مطار وطريق البردويل والتجمع البدوي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، عددا من المشروعات التنموية، خلال افتتاحه جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

وتشمل افتتاحات الرئيس، "مطار البردويل الدولى، طريق النفق – رأس النقب، محطة تحلية مياه البحر بالعريش، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور، التجمع التنموى أبو رصاصة، التجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، وفرع الجامعة في مدينة رأس سدر، كما افتتح عددا من المشروعات التنموية على أرض الفيروز.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم.