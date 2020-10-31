الرئيس السيسي: لدينا 72 جامعة ونخطط للوصول إلى 125 في عام 2032

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أن مصر لديها حاليا 72 جامعة باختلاف أنواعها، ونخطط لأن يكون لدينا 125 جامعة في عام 2032، لسد الفجوة الموجودة حاليا بين تعداد السكان وعدد الجامعات بواقع جامعة لكل مليون نسمة ، مشيرا إلى أن الجامعات الجديدة تنفذ بمواصفات ومعايير عالمية لتحقيق هدف تطوير منظومة التعليم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في مداخلة تعقيبا على كلمة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت - " إن تعداد سكان مصر حاليا وصل إلى 100 مليون نسمة، ولدينا 72 جامعة وهو ما يعني احتياجنا إلى 28 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان والجامعات..مشيرا إلى أنه في 2032 سيصل التعداد السكاني إلى 125 مليون نسمة ،بزيادة مقدارها 25 مليون نسمة، مما يستلزم التخطيط للوصول بعدد الجامعات إلى 125 جامعة" .

وقال السيسي " إن بناء الجامعة الواحدة يتكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه تقريبا، وعندما نخطط لبناء 30 أو 40 جامعة يعني أننا نحتاج إلى حوالي 400 مليار جنيه، للإنشاء فقط، ونحن نعمل على سد الفجوة الموجودة بين عدد السكان والجامعات في أقرب فرصة".

وأشار إلى أننا خلال السبع أو الست سنوات الماضية بذلنا مجهودا كبيرا لتقليل الفجوة بين عدد السكان والجامعات ببناء عدد من الجامعات على أعلى المستويات بمواصفات ومعايير عالمية وتركز على العلوم الحديثة من أجل توفير تعليم جيد لأبنائنا حتى لا يضطروا للسفر إلى الخارج ، لافتا إلى أننا لدينا 30 ألف طالب مصري يدرسون في الخارج ، وهذا عبء مالي على أسرهم ، بالإضافة إلى الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليا بسبب جائحة كورونا ونستهدف أن يعود جزء منهم للدراسة في مصر.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهدف إلى بناء جامعات بمواصفات ومعايير عالمية ، لتقديم تعليم على أعلى مستوى وربطه بسوق العمل حتى يستطيع الخريج أن يحصل على فرصة عمل.