السيسى: سعينا للاستفادة من مياه الصرف الزراعى لأعمال صناعية بمحطة بحر البقر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من حجم من المياه الخاصة بالصرف الزراعى، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المياه التي يتم إلقاؤها في بحيرة المنزلة ومنها إلى البحر المتوسط، ودرسنا الاستفادة في الأعمال الصناعية، وتم إنشاء محطة بحر البقر.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة من مدينة شرم الشيخ: "تكلفة محطة مياه بحر البقر تقترب من 18 مليار جنيه، ولكن علينا التأكيد على أن هناك مسارا مكشوفا "ترع" وجزء منه غير مكشوف "مواسير" تم إنشاؤه، وعلينا الحديث أيضا عن أعداد البنية الأساسية في هذه المنطقة سواء من خلال تجهيز طرق أو كهرباء أو مياه أو منشأت والرقم المحتمل يتم حسابه والكهرباء فقط تقترب من 25 مليار جنيه بجانب تكلفة تسوية الأرض وتجهيزها.
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