السيسى: تكلفة المشروعات فى سيناء خلال 6 سنوات تتراوح بين 600 و700مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أى مشروع جديد يتم تنفيذه يحتاج إلى إجراءات كبيرة حتى يتم عمله وتنفيذه، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء أكبر محطة للمعالجة فى العالم فى إطار محاولة الاستفادة من المياه وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة من مدينة شرم الشيخ: "حجم التكلفة المالية لكافة المشروعات خلال الست السنوات في سيناء تتراوح بين 600 و700 مليار جنيه".

وتابع الرئيس السيسى: "اتكلمنا على الجامعات واتكلمنا عن الطرق.. وكل مطالب التنمية في سيناء يتم الانفاق عليها حتى تحقق الأهداف التي ذكرنها.. يبقى فيه حياة لسيناء بدلا من أنها منطقة أو أرض فاضية وده بيتكلف كتير.. وبنتعامل على أرض خام.. بدون بنية أساسية.. وعلى سبيل المثال طريق نفق طابا.. وتم افتتاح طريق النفق شرم الشيخ".

وطالب الرئيس السيسى بالانتهاء من استخدامات طريق النفق شرم الشيخ بالتنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل خلال أسبوع.