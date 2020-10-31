الرئيس السيسي يتفقد جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والمبانى التابعة لها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية لجامعة الملك سلمان الدولية فى شرم الشيخ، والمبانى التابعة بها، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن مبانى ومنشأت الجامعة المختلفة، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.