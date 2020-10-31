خاص| الأرخص على مستوى العالم.. مصر تطلق أكبر مشروع للبلازما في الشرق الأوسط قريبا

أفادت مصادر موثوقة، بأن مصر على مشارف إطلاق أكبر مشروع للبلازما فى منطقة الشرق الأوسط، وتعكف الجهات المعنية على تنفيذه حاليًا.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فى تصريح لـ "دوت الخليج"، إلى أهمية هذه الخطوة باعتبارها مهمة تضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها مصر يومًا بعد يوم، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية باعتباره مشروعا استراتيجيا.
ونوهت بأن المشروع سيوفر لمصر فاتورة استيراد 2.5 مليون دولار سنويًا خصوصًا بعد توافر جميع الإمكانيات والمتبرعين.
وأوضحت المصادر، أن البلازما التي سيتم تصنيعها فى مصر ستكون الأرخص على مستوى العالم؛ ما يحقق شراكات كبرى مع مصر مع دول أخرى.
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