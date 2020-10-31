زاهي حواس في محاضرة بجامعة النيل: ما تم اكتشافه من آثار مصر ٣٠٪ فقط

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" محاضرة بعنوان أسرار الفراعنة بجامعة النيل بحضور عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل.

وأكد "حواس"،أهمية أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق فى إنجازه، مشيرا إلى عدم تكيفه فى بيئة العمل فى مصلحة الآثار التى تم تعيينه بها بعد التخرج حتى انتقل للعمل بالحفائر وبدأ يكتسب مهارات من العاملين فى مجال التنقيب عن الآثار ثم حصل على منحة لمدة ٧ سنوات للدراسة فى أمريكا.

وأشار إلى أن مصر بها ١٢٤ هرمًا أعظمها هرم الملك خوفو الذى تشير كافة الأدلة لمصريته،لافتا إلى أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم فى كافة المجالات وخاصة بناء الأهرامات التى كانت المشروع القومى للمصريين والمكان الذى يحكم منه الملوك مصر.

ونفى حواس وجود الزئبق الأحمر فى المقابر الذى يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفي من الأمراض، مضيفًا أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة فى باطن الأرض.

وأكد أنه حتى عام ١٩٨٣ كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر بشكل قانونى حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية، ولذلك الآثار المصرية في كل مكان في العالم.

وأطلع حواس الحضور على حقيقة أن مكانًا به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين عند فتحه تخرج منه جراثيم غير مرئية ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة التى يرجع إليها البعض أى مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار بعد التنقيب.

وقام الدكتور عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية و رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، بإهداء جامعة النيل المكتبة الخاصة به، جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي تم تنظيمه لطلاب الجامعة بحضور الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة و اعضاء هيئة التدريس و مجلس امناء الجامعة.