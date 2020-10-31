الصحة: 10 نصائح ذهبية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس.. فيديو

وضعت وزارة الصحة خطة وقائية تتضمن عددا من الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا في بالمدارس. تتضمن الخطة القواعد الذهبية الـ 10 للوقاية من كورونا وتشمل : غسل اليدين جيدا بالماء والصابون. التهوية الطبيعية وعدم لمس اغراض الأخرين أو الأسطح. استخدام الادوات الخاصة وترك مساحة للامان بين الأفراد. التحدث بصوت معتدل. عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل. الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات، في مسافات آمنة افضل من الانتظار في الداخل وعدم الاقتراب من مکان به تزاحم. تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترة مناسبة. ممارسة الرياضة الخفيفة بالمنزل. اتباع اداب العطس والسعال في منديل أو بالكوع. تجنب ملامسة العينين والانف والفم.

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