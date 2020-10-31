ونقلت صحيفة "الوئام" المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.
وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.
وجائت تغريدات المتابعين كالتالى:
#سياره_تقتحم_الحرم #الحرم_المكي
اللهم احفظ بيتك العتيق
وزده تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًاقلب أحمر
#سياره_تقتحم_الحرم للبيت رب يحميه كل الشكر لله وكل الاحترام لرجال الحرم المكي الشريف الذين انهالو علي السيارة بدون فكرة ولا خوف من اي شيء بداخلها كل همهم الاكبر حمايه ضيوف الرحمن فعلا انها السعوديه كبيرة بشعبها وملكها وولي العهد حفظكم الله من كل شر وسؤ
-سبحان حامي البيت في عالي سماه .... وبارك الله جهود رجال الأمن قلب أخضرورقة ترفرف في الريح#سياره_تقتحم_الحرم
#سيارة_تقتحم_الحرم اللهم من أراد بمقدساتنا و حرمنا شرًا فخذه اخذ عزيز مقتدر اللهم احفظ السعوديه وشعبها واهزم أعدائهم واحفظ العرب والمسلمين و اهزم أعدائهم..أفخم التحايا لقوات الأمن السعودي على سرعه التعامل و تضحيتهم على الرغم من خطورة الموقف.
#الحرم_المكي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اقتحام سيارة للحرم المكى.. رواد مواقع التواصل يطلقون هاشتاج سيارة تقتحم الحرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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