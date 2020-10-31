التضامن: فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلا معاقا وينقله لدار رعاية بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في احدي شوارع مدينة الاسكندرية.

وعلى الفور تحرك الفريق وتبين أن الطفل يدعي أ.م يبلغ من العمر ١٧ عاما يعاني من تأخر عقلي ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدي الاب عليه وعدم قدرته على الانفاق، وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية.

وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبي عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجاري التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.