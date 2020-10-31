أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قدر رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.