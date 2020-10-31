الرئيس السيسى والوفد السعودى يتلقطون صورة تذكارية داخل جامعة الملك سلمان

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوفد السعودى المرافق له برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على التقاط صورة تذكارية خلال تفقدهم مبانى ومنشآت جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وإكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.