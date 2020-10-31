مسافرون للسياحة: جنوب سيناء تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وتعليمية هائلة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا لجنوب سيناء وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات اخرها اليوم افتتاح جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الاخرى خير دليل على ذلك.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور وشرم الشيخ ورأس سدر ومؤهلة لاستيعاب نحو 30 الف طالب وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة وهذا يعني انه سيتم استثمار ذلك في مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات وسيحدث رواجا اقتصاديا وتجاريا بجانب النشاط السياحي.

وأشار د. عاطف عبد اللطيف الى ان مثل هذه المشروعات تعطي نوعا من التنوع في الانشطة بجنوب سيناء وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن وهي مثال حي لروح الصداقة بين مصر والسعودية ولاشك أن جامعة الملك سلمان ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربي مما يعطي نوعا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضا.

ومن جانب آخر قال د. عاطف عبد اللطيف أنه حتى تعود السياحة الاجنبية الى طبيعتها لابد من اعداد حملات قوية داخل السوق المصري لتنشيط السياحة الداخلية من خلال حزمة أجراءات يجب اتباعها ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص في اعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية تشمل عروض مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية مع تسهيلات في اسعار الطيران والانتقالات وكذلك تقديم اسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات في حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.

وأشار إلى ضرورة اعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والاثار بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال افواج سياحية بعروض واسعار مناسبة.

وأوضح د.عاطف عبد اللطيف أن البرامج السياحية المناسبة سيكون لها اكثر من هدف ومنها هدف تعليمي وتثقيفي ونشر الوعي السياحي والتعريف بمعالم مصر حتى ننمي روح الانتماء للوطن ويعلم أي مصري كل شبر من أرضه وتاريخه الذي هو جزء منه وتشغيل الفنادق التي تعاني من التوقف بسبب كورونا وكذلك رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة ويستمتع المصريين بقضاء اجازاتهم فيها.