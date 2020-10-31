مسافرون للسياحة: جنوب سيناء تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وتعليمية هائلة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا لجنوب سيناء وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات اخرها اليوم افتتاح جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الاخرى خير دليل على ذلك.
وأكد د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور وشرم الشيخ ورأس سدر ومؤهلة لاستيعاب نحو 30 الف طالب وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة وهذا يعني انه سيتم استثمار ذلك في مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات وسيحدث رواجا اقتصاديا وتجاريا بجانب النشاط السياحي.
وأشار د. عاطف عبد اللطيف الى ان مثل هذه المشروعات تعطي نوعا من التنوع في الانشطة بجنوب سيناء وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن وهي مثال حي لروح الصداقة بين مصر والسعودية ولاشك أن جامعة الملك سلمان ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربي مما يعطي نوعا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضا.
ومن جانب آخر قال د. عاطف عبد اللطيف أنه حتى تعود السياحة الاجنبية الى طبيعتها لابد من اعداد حملات قوية داخل السوق المصري لتنشيط السياحة الداخلية من خلال حزمة أجراءات يجب اتباعها ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص في اعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية تشمل عروض مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية مع تسهيلات في اسعار الطيران والانتقالات وكذلك تقديم اسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات في حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.
وأشار إلى ضرورة اعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والاثار بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال افواج سياحية بعروض واسعار مناسبة.
وأوضح د.عاطف عبد اللطيف أن البرامج السياحية المناسبة سيكون لها اكثر من هدف ومنها هدف تعليمي وتثقيفي ونشر الوعي السياحي والتعريف بمعالم مصر حتى ننمي روح الانتماء للوطن ويعلم أي مصري كل شبر من أرضه وتاريخه الذي هو جزء منه وتشغيل الفنادق التي تعاني من التوقف بسبب كورونا وكذلك رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة ويستمتع المصريين بقضاء اجازاتهم فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسافرون للسياحة: جنوب سيناء تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وتعليمية هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.