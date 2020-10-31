توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين مصر والعراق

وتم خلال الاجتماع، توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين. الجدير بالذكر أن الوفد المرافق لرئيس الوزراء، يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين.

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