عاجل.. السيسى يجرى جولة تفقدية بمتحف شرم الشيخ

يأتى ذلك فى إطار افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من المشروعات بالمحافظات، منها جامعة الملك سلمان ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.

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