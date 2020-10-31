لوفاة فرخندة حسن .. قومى المرأة يعلن الحداد 3 أيام

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان اليوم، "إننا فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية فى قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير، وكانت مصدر إلهام لجميع من حولها، أخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لإزالة العقبات والتحديات التى تواجهها ودعمها للحصول على حقوقها".
وأشارت إلى الدور الذى قامت به فى تربية أجيال تخرجوا على أيديها من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم النصح والمساعدة للجميع.
وكان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى قد أصدر بيانا أمس الجمعة لنعى الدكتورة فرخندة حسن.
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