وزير الطيران : قضاة مصر يقومون بدور كبير لإرساء دعائم العدل

التقى المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، والمستشار أبو الحسين قايد، وكيل أول النادى، اليوم السبت، محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، حيث جرى الحديث حول أهم الجوانب المشتركة بين الجانبين.





وأبدى وزير الطيران تقديره للقضاة، وللدور الكبير الذى يقومون به فى إرساء دعائم العدل، مؤكدًا على توثيق أواصر التعاون المشترك، بين الوزارة والقضاة وأعضاء النيابة العامة فى تيسير سبل انتقالاتهم لأداء رسالتهم السامية من خلال الخدمات التى تقدمها الوزارة فى سبيل تطبيق وتنفيذ الوزارة سياساتها لتطوير الأداء وتحسين جودة خدمات النقل الجوى وسلامة الطيران، بما يضمن تأمين الطائرات والركاب.

من جانبه أكد رئيس النادى، تقديره للدور الكبير الذى تقوم به الوزارة، ووزير الطيران فى وضع تخطيط متكامل يكفل رفع كفاءة مرافق وأجهزة الطيران المدنى فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع التطور العالمى، والعمل على توفير وتطوير أجهزة المساعدات الملاحية والمراقبة الجوية لتأمين سلامة الطيران داخل المجال الجوى المصرى، وفقا للمستويات العالمية، ووضع قواعد ونظم سلامة وأمن الطيران المدنى بما يكفل تأمين الطائرات والركاب طبقا للاتفاقيات الدولية.

وأعرب عن امتنانه وتقديره لوزير الطيران، لحسن تفهمه واستيعابه للكثير من الموضوعات التى تهم وتشغل القضاة أعضاء النادى.

وفى نهاية اللقاء تم التأكيد على ترسيخ بناء قنوات التواصل المثمر والمستمر فيما بين الوزارة وبين نادى القضاة فى الموضوعات التى تهم الطرفين.