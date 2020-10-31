بعد افتتاحه .. أسعار ومواعيد زيارة متحف شرم الشيخ

كشف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عن أسعار تذاكر متحف شرم الشيخ، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ويعرض نحو 5200 قطعة أثرية منتقاه بعناية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية.





وأشار عثمان، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى أن الأسعار هى 40 جنيها للزائر المصرى، و20 جنيها للطالب، و200 جنيه للسائح الأجنبى و100 جنيه للطالب الأجنبى. وعن مواعيد الزيارة، أوضح رئيس قطاع المتاحف أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرر فتح متحف شرم الشيخ، طوال أيام الأسبوع لفترتين إحداهما صباحية (من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 مساء) والأخرى مسائية (من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء)، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية. وأكد أن هذه المواعيد ستقدم فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحاً، وزيارة المتحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

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