كرسى متحرك من المصريين الأحرار لـ«كبار بلا مأوى» باحتفالية المولد بالسويس

وقال بيان، للحزب، اليوم السبت، إن الاحتفالية تمت بحضور، وتنظيم أمانة المرأة بقيادة سماح مهدى، أمينة المرأة بمحافظة السويس، ومساعديها مارجريت خليل، ونرمين أبو العلا، وأمينات الأقسام، رانيا حمدى، وحنان محمود، وميرفت بنيامين، ومريم محمد، وهالة محمد، وميرفت لمعى، وبحضور أعضاء أمانة قسم السويس تحت قيادة فرج الصاوى.

فيما رحب سعيد العادلى مدير الدار، بالدكتور عادل الشرقاوى، الأمين المساعد بالحزب، والمهندس سامح إبراهيم، عضو هيئة المكتب بالحزب، وبجميع الحضور من الضيوف.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، ثم الإنشاد الدينى للشيخ صابر محمد صابر، أعقبه حفل عشاء للمقيمين بالدار من إعداد أمانة المرأة بالحزب، فيما أهدى الحزب "كرسى متحرك" للدار، مجهز لبعض الاستخدامات الخاصة.

وفى نهاية الاحتفالية، تم تكريم الشيخ صابر محمد، ومدير الدار، وبعض العاملين بها، لمشاركتهم الفعالة فى بناء المجتمع وخدمة الوطن.