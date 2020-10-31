إسلام الغزولى: حديث السيسى بجامعة الملك سلمان يؤكد انتهاء عصر العشوائية

أكد إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، أن جهود القيادة السياسية للنهوض بأوضاع وتطوير الجامعات يخدم منظومة التعليم وبناء الإنسان ويزيد من الوعى والإدراك لدى الشباب، ويحقق بناء كيان الدولة بأسلوب علمى حديث يواكب التطورات العالمية ويلحق بركب الأمم المتقدمة، موضحًا أن الاهتمام بالتعليم أصبح من الأولويات وليس من الرفاهيات.





وأشاد الغزولى، فى تصريحات له، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح جامعة الملك سلمان ومشروعات أثرية، موضحًا أنه يؤكد انتهاء عصر العشوائية واتباع مصر خطط مدروسة فى مجال التعليم لعام 2032 ، فضلًا عن الاهتمام بالكيف والمضمون الذى يقدم للطلاب وليس فقط الاهتمام بانشاء مبانى خرسانية تحتوى عقول لا تستطيع النهضة بمصر.

ولفت إسلام الغزولى، إلى أن الدولة المصرية تضع تنمية سيناء على رأس أولوياتها، مفيدًا أن جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة التى تترجم هذه الاستراتيجية على أرض الواقع و ذلك لما ستقوم به من دور فى إعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التعليم وتطويره والنهوض به، سبيل دائم لتقدم الدولة المصرية، سواء كان جامعى أو قبل الجامعى، خصوصا فى ضوء العلم التكنولوجى والإلكترونى الذى يسيطر على العالم.