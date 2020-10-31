مصر والعراق توقعان 15 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، 15 اتفاقية تعاون بين البلدين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.