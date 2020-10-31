السيسى لطلاب جامعة الملك سلمان: ”عايزين نطلع أفضل جودة تعليم”

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بجامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ، والمبانى التابعة بها، حيث تحدث مع طلاب الجامعة قائلا لهم: "برحب بيكم في الأول وبتمنى لكم كل التوفيق.. إيه اللى ناقص هنا مش عملناه"، ليؤكد الطلاب على أن كل الأمور داخل الجامعة جيدة.

وأضاف الرئيس السيسى لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية: "يا ترى ليكم أي ملاحظات بعد انطلاق الدراسة منذ أسبوع.. وده الافتتاح الأولانى وعاوزين نطمن أن كل حاجة طبقا للتخطيط اللى اتعمل.. عايزين نطلع أفضل جودة تعليم على الإطلاق.. وأنتم المستهدفين لتنفيذ أفضل تعليم.. شكرا وبالتوفيق لكم ان شاء الله".

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.