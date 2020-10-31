الرئيس السيسي يفتتح ويتفقد متحف شرم الشيخ بمحتويات 6062 قطعة أثرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، متحف شرم الشيخ، واستمع شرح عن المتحف من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية داخل متحف شرم الشيخ، برفقة الوفد السعودى برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

ويعد متحف شرم الشيخ، ضمن المشاريع التى وضعتها وزارة السياحة والآثار على خريطة الافتتاحات خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بافتتاح المتاحف بالمدن الساحلية لتنشيط حركة السياحة فى مصر، حيث يضم المتحف مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، داخل المتحف الذى يقع على طريق المطار على مساحة تبلغ 191.000م2، ويتكون المبنى من 6 صالات وقاعة للمؤتمرات وبدروم وعدد من المحال للحرف التراثية ومسرح مكشوف وعدد من المطاعم، ويتسع المتحف لعرض 20 ألف قطعة أثرية.

واستقبل متحف شرم الشيخ حتى الآن قرابة 6062 قطعة أثرية، سيتم توزيع عرضها سواء داخل فتارين العرض أو حرة خارجها، على ثلاث قاعات هى القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة.

وكان آخر القطع التى استلمها المتحف 10 قطع أثرية بصفة مؤقتة فى متحف شرم الشيخ، من معرض الملك توت عنخ آمون العائد من الخارج، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا فى محطاته بالخارج، التى بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن.