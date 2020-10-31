رئيس الوزراء العراقى يشكر السيسي على توفير العلاج المجانى للعراقيين

أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، خلال اجتماع اللجنة العليا المنعقدة بالعراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى بالطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، على رأسها الكهرباء والطرق والكبارى والاسكان، مشيرا إلى إمكان التعاون بين البلدين فى هذه الملفات.

كما تقدم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى خلال كلمته بالشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى على شحنة 15 طنا من المساعدات الطبية، والتى أرسلتها مصر للعراق، وكذا على قيام مصر بتوفير العلاج المجانى للعراقيين.