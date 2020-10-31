وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند عن عمر يناهز الـ 90 عاما

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، عن وفاة شون كونري بطل أفلام جيمس بوند الشهيرة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الممثل شون كونري، الذي أدى شخصية جيمس بوند الشهيرة، توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

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