رئيس وزراء العراق يشيد بالطفرة المصرية فى الكهرباء والطرق والكبارى والإسكان

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتى ترأس الجانب العراقى فيها مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يعانيه العالم بأسره حاليا من تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن هذه الجائحة أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، وهو ما يستدعي تضامنًا وتنسيقًا أفضل لسياسات مواجهة هذه الجائحة بين كل دول العالم.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال وضع بروتوكول للعلاج وتوفير أهم الأدوية، إلى جانب الدخول في مرحلة التجارب على الأمصال المضادة للفيروس، لافتا كذلك إلى مسارعة مصر في هذا السياق إلى تقديم الدعم لكافة الأشقاء من الدول العربية وغيرها من الدول الصديقة؛ لدعم جهودها في مواجهة تداعيات الجائحة، معلنا استعداد الحكومة المصرية لاستمرار تقديم الدعم ونقل الخبرات والتعاون مع العراق الشقيق في القطاع الصحي والطبي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ما تقوم به الدولة المصرية في مواجهة هذه الجائحة، هو امتداد للنجاح الذي حققته المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس C، وإنتاج علاجه، وكذا مبادرة "100 مليون صحة"، وغيرهما من المبادرات الصحية الأخرى، فضلًا عن بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشادة بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر من العراق، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم فى مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة.

وخلال كلمته أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بالطفرة التى حدثت بمصر فى عدد من القطاعات، على رأسها الكهرباء والطرق والكبارى والإسكان، مشيرا إلى إمكان التعاون بين البلدين فى هذه الملفات.

كما تقدم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي خلال كلمته بالشكر للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى على إرسال 15 طنا من المساعدات الطبية، للعراق، وكذا على قيام مصر بتوفير العلاج المجانى للعراقيين.