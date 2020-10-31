طريق الأمل.. فيديو من القوات المسلحة لعرض المشروعات التنموية في سيناء

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، مقطع فيديو بعنوان "طريق الأمل" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث ظهر في الفيديو المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات بسيناء، في إطار التكليفات الرئاسية بتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات إسكان وتحلية مياه وبنية تحتية مختلفة وطرق ومشروعات صناعية وزراعية وتجارية وسياحية بالإضافة إلى مشروعات الموانئ والمطارات والتي حققت طفرة هائلة لخدمة الأهالي في سيناء.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

حيث تتضمن الجامعة إنشاء ١٠ کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي ٣٠ الف طالب، وذلك ضمن المخطط الإستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأضاف أن كليات الجامعة تتضمن تخصصات: "الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم".