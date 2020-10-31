وزير القوى العاملة: استرداد مليون ليرة كفالة بنكية وديا لمصري في لبنان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، نجح في استرداد مليون ليرة من قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري قام كفيله القديم بصرفها.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت حل شكوي المواطن المصري صاحب الكفالة، حيث قام كفيلة القديم بصرف كفالة العامل المصرفية البالغ قيمتها مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار إلي أن الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، قامت بالتواصل مع الكفيل ومطالبته برد قيمة الكفالة وإبلاغه أنه حال عدم ردها سيتم إبلاغ السلطات المختصة وبعد محاولات تم التراضى على أن يقوم الكفيل القديم برد مبلغ مليون ليرة لبنانية وتسلمها الشاكى بالفعل بحضور الملحق العمالى.

وقد توجه الملحق العمالي إلى مقر عمل الشاكى لدى كفيله الجديد ، ومقابلة العاملين بالإدارة معه الذين أبدوا تقديرهم لهذه الزيارة وحرص الدولة المصرية ممثلة بسفارتها بلبنان على رعاية أبنائها.

وأشار رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، لكنه يقوم بتحميلها على العامل ما يشكل عبئًا، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشدت الملحق العمالي، العمالة المصرية، ضرورة استلام الكفالة المصرفية الخاصة بهم وقيمتها ألف دولار لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.