"سعفان" يتابع إعادة صرف معاش أسرة مصرى توفى بإيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "وليد.ج.ع.م" الذى يطلب إعادة صرف المعاش الخاص بزوج أخته والمتوفى المدعو القاضي صلاح أحمد مجاهد ، في أول مايو 2018 والذي تم إيقافه، لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنيس" ، أفادت بضرورة الالتزام بكل التعليمات الموجودة بالدليل الاسترشادي في هذا الخصوص باعتباره هو السبيل الوحيد لإعادة صرف المعاش لمستحقيه حتى يمكن التواصل مع التأمينات الإيطالية.

وقال الملحق العمالي بميلانو: إن الأوراق المطلوبة وفقا للدليل الإرشادي تتمثل في بطاقة المعاملة المالية، يتم استخراجها من السفارة الإيطالية بالقاهرة بموجب جواز سفر ساري لأرملة المتوفى والأبناء غير القصر الذين مازالوا بالدراسة والأبناء القصر (إن وجد)، وصورة جواز سفر ساري لمقدمي الطلب (لأرملة المتوفى والأبناء غير القصر ومازالوا بالدراسة).

بالإضافة إلى قيد عائلي حديث (من مصلحة الأحوال المدنية)، شهادات ميلاد الأطفال القصر (إن وجدت) في حالة عدم وجود جوازات سفر، وشهادة الزواج لأرملة المتوفى تستخرج من السجل المدني، وشهادة دخل حديثة (مفردات مرتب من جهة العمل لمن يعمل أو مفردات المعاش من التأمينات الاجتماعية لمن لا يعمل )، وشهادة باللغة الانجليزية من البنك برقم الحساب البنكي باليورو(حتى يتسنى تحويل مبلغ المعاش على هذا الحساب البنكي مباشرة)، فضلا عن شهادة من المدرسة أو الكلية تثبت أن الابن مازال يدرس لديهم وغير قاصر.

ويتم التنبيه على المواطن بأن يخطر إدارة البنك بأن اسم المواطن سيكون اللقب في الأول والاسم هو الثاني وهذا هو المتبع في أوروبا، ويتم استيفاء المستندات الصادرة باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإيطالية لدى مترجم معتمد وتصديقها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وترسل الطلبات للمكتب العمالي لتقديمها لهيئة التأمينات الإيطالية وممكن تقديم تلك المستندات عن طريق النقابة العمالية المختصة بإيطاليا ما يسمى بالكاف أو السندكاتو أو من خلال شخص معه تفويض.