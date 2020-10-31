رعد وبرق وسيول.. طقس غير مستقر من اليوم وحتى الثلاثاء

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول على محافظات الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار غزيرة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن ومحافظات القناة وعلى السواحل الشمالية للبلاد والغردقة ورأس غارب، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب كامل على حركة الملاحة البحرية وحركة السفر على الطرق.
وأشار سعودى إلى أن وصف الطقس بالنسبة لدرجات الحرارة معتدل نهارا وبارد ليلا يستوجب ذلك ارتداء الملابس الثقيلة ليلا، وأن هناك احتمال حدوث برق ورعد على المناطق سالفة الذكر بما فيها القاهرة، مؤكدا أن الخرائط الصادرة حتى الآن تؤكد هذه الحالة.
ووجه خبير الأرصاد الجوية بالابتعاد عن مزاولة الأنشطة البحرية وكذا القياده بهدوء على الطرق وارتداء الملابس الثقيلة ليلا وعدم ترك السيارات أسفل لوحات الإعلانات أو تحت الأشجار، كما يفضل الاطمئنان على مساحات السيارات قبل السفر.
كما طالب جميع محافظات الصعيد وسيناء والمدن المطلة على البحر الأحمر، الاستعداد لهذه الأمطار والتى من المتوقع أن تكون شديدة وقد تصل لحد السيول.
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