قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان، بمدينة شرم الشيخ، يعكس إرادة القيادة السياسية حول النهوض بالعملية التعليمية فى حميع المراحل، واستكمال خطط واستراتيجيات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى مرحلة بناء الإنسان المصرى.





وأضاف منظور، فى بيان، اليوم السبت، أن جامعة الملك سلمان أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية مُتقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة "الطور - رأس سدر - شرم الشيخ" بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب، وذلك ضمن المُخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المُتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل، وكذلك للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، مُؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى صحيًا وثقافيًا وعلميًا وتعليميًا. كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يبذل قصارى جهده فى تطوير منظومة التعليم الجامعى، بما فيه من إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك التحول الرقمى وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على جميع طلبة الجامعات فى جميع التخصصات فى إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات المميكنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد منظور: مصر فى عهد السيسى تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.