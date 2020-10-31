صور.. عضو الشيوخ بالمنوفية ينظم احتفالية لذوى الهمم بمناسبة المولد النبوى

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وقال الجمل، خلال احتفالية لذوى القدرات والهمم، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، إن المولد النبوى، ذكرى عطرة نستلهم منها قيم سامية فى العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مقدما التهنئة بتلك المناسبة لجميع أبناء المحافظة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، ولذوى الهمم المشاركين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه يسعى لتحقيق إعادة البسمة على وجوه ذوى الهمم ومحو أى آثار سلبية بداخلهم ودعمهم وتشجيعهم، لأنهم ليسوا أقل من أحد بل لهم دورا فعالا ومؤثرا فى المجتمع، مشيرا إلى احتضانهم ودعمهم ورعايتهم ليكون لهم دورا فعالا فى المجتمع.
وأعلن خلال الحفل، إنشاء رابطة لذوى الهمم على مستوى محافظة المنوفية وإشهارها للوقوف على احتياجات ذوى الهمم وتوفيرها وكذلك استغلال طاقاتهم ودمجهم فى المجتمع، فضلا عن العديد من الأهداف الأخرى التى ستحددها اللوائح والقواعد المنظمة لعمل الرابطة، بالإضافة إلى تبنى علاج الحالات غير القادرة وعمل الفحوصات والعمليات اللازمة مجانا.
بدأ برنامج الاحتفالية بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن هذه المناسبة العطرة، ثم تقديم عروض ترفيهية وفقرات غنائية، والتى تفاعل معها ذوى الهمم بشكل كبير وحازت على إعجابهم، كما أشعلت حماسهم الأغانى الوطنية والمتنوعة.
وفى ختام الحفل ألقى الضيوف كلمتهم، وتم تكريم 400 من المميزين من ذوى الهمم ومن لهم دور إيجابى فى مساعدة ودعم ذوى الهمم.
نظم الحفل نشوى السقا، عضو حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، وبمشاركة الدكتور عبدالمنعم ناصف، مدير مستشفى منوف العام، والذى تبنى علاج الحالات غير القادرة وعمل الفحوصات والعمليات اللازمة مجانا.
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