سولاف درويش: قطاع التعليم فى عهد السيسى يشهد طفرة نوعية

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى جامعة الملك سلمان الدولية فى شرم الشيخ بسيناء، مؤكدة أن قطاع التعليم فى عهد الرئيس يشهد طفرة نوعية كبيرة وتطور ملحوظ.





وأوضحت درويش فى بيان صحفى، أن قطاع التعليم سواء قبل الجامعى والجامعى، يشهد تطورا كبيرا سواء على مستوى البنية التحتية وإنشاء وترميم المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وهذا يؤكد على اهتمام الرئيس السيسى والحكومة بخلق تنمية متكاملة فى مختلف جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى أكد أن الدولة تسعى إلى تحسين جودة التعليم قائلا: "نسعى إلى تعليم يناسب أمالنا واحلامنا فى مصر، ولدينا 30 ألف مصرى فى الخارج وهم يشكلون عبء على الأهالى والأسر، وليس الأمر بالمال، فى ظل ظروف كورونا، ونسعى إلى أن نستوعب هذه الأعداد فى مصر".

وتابعت أن الرئيس قال إن الجامعات التى نسعى إلى إقامتها ليست مجرد خرسانات، ولكن نعمل على إنشاء جامعات بمواصفات ومعايير عالمية، حتى تحقق الهدف، ومستوى التعليم يكون متقدم وحتى يجد فرص عمل حقيقية.

وأكدت "درويش"، أن جامعة الملك سلمان تمثل صرحا تعليمياً ضخما حيث تضم 10 کلیات موزعة على فروعها الثلاثة، بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب، لافتة إلى أن الجامعة الواحدة تتكلف فى حدود من 8 إلى 10 مليار جنيه، وبالتالى خلال الـ 12 عاما القادمة نحتاج إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه للإنشاء فقط، من أجل إنشاء 51 جامعة لسد الفجوة بين عدد السكان وعدد الجامعات التعليمية، وخاصة أن كل مليون يحتاجون جامعة وفى عام 2025 سوف نصبح 125 مليون نسمة.